Paga hotel con carta di credito rubata: così è stata arrestata lady bancomat

Ha pagato la camera dell'albergo dove alloggiava con una carte di credito rubata. La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato per questo motivo una cittadina romena di 32 anni, domiciliata a Bracciano e con precedenti

La ragazza ha prenotato una stanza di albergo della zona di viale Manzoni ponendo quale titolo di pagamento una carta di credito. Il titolare dell’attività ricettiva, residente in provincia di Avellino, è stato avvisato telematicamente che qualcosa non andava con quella carta di credito ed ha immediatamente informato i Carabinieri di zona.

I militari della Stazione Roma piazza Dante, immediatamente avvisati dai colleghi della provincia di Avellino, sono andati a controllare e dopo aver bussato alla porta dell’ospite, hanno scoperto che la stessa era in possesso di due carte di credito e un bancomat, risultati oggetto di furto ai danni di una romana, di altre 10 carte di credito di diversi istituti bancari, sul conto delle quali sono tuttora in corso gli accertamenti per verificarne la bontà e l’effettiva titolarità, e di due telefoni cellulari, anche questi di dubbia provenienza.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre per la 32enne sono scattate le manette ai polsi con le accuse di ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di credito.