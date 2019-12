Hatice Cengiz derubata a Roma: disavventura per la fidanzata di Khashoggi, il giornalista ucciso a Istanbul

Dissavventura a Roma per Hatice Cengiz, compagna di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul.

L'attivista, nella Capitale per un incontro con la commissione Diritti umani in Senato e una conferenza sul caso Khashoggi organizzata dall'Associazione della Stampa Estera in Italia era nel cuore della città eterna quando ha notato l'ammanco.

Qualcuno, infatti, le aveva derubato il portafogli con all'interno carte di credito e denaro. E così, nel pomeriggio del 16 dicembre, Hatice Cengiz ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri del Quirinale in via Ventiquattro Maggio. Il furto, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuto nella zona di piazza Venezia tra le 15 e le 18. Della sua presenza a Roma ne aveva parlato anche il portale WikiLao.