A Giardinetti un deposito per l'hashish, sequestrati 7 chili di droga ed una pistola

Sei chili e mezzo di "fumo", mezzo chilo di cocaina ed una pistola risultata rubata in Calabria. Questo quanto scoperto dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata nella zona di Giardinetti. Al termine delle indagini i militari dell'Arma hanno arrestato un 61enne di origini campane e due donne romane di 18 e 50 anni con le accuse di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

Hashish a Giardinetti

Indagando negli ambienti dello spaccio nel quartiere del VI Municipio delle Torri, i Carabinieri hanno localizzato l’abitazione dell’uomo, in via Caprolano, dove avevano fondati sospetti circa la presenza di un nascondiglio di un’ingente quantità di droga.

Droga ed una pistola

Nella serata di ieri, i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz nella casa del 60enne - in quel momento in compagnia delle due donne - e, a durante la perquisizione dell’appartamento e delle sue pertinenze, sono stati rinvenuti 6,5 chili di hashish suddivisi in 64 "panetti", mezzo chilo di cocaina e una pistola calibro 9, risultata rubata nel 2015 a Reggio Calabria.

Tre arresti a Giardinetti

Tutto il materiale rinvenuto era stato occultato in un’auto e all’interno del garage dei tre malviventi. I tre complici sono stati ammanettati e portati rispettivamente in carcere a Regina Coeli e nella sezione femminile del carcere di Rebibbia.