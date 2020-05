Soldi, una pistola a salve ed 1,5 chili di hashish in casa: arrestato 24enne

Circa 1,5 chili di droga, una pistola a salve e denaro contante. È quanto rinvenuto e sequestrato dai Carabinieri della Stazione di Rocca Priora nell’abitazione e nella pertinente cantina di un 24enne romeno, poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo aver notato i movimenti sospetti del giovane, i Carabinieri hanno deciso di eseguire un blitz presso il suo domicilio, in via Machiavelli a Rocca Priora.

L’uomo, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di circa 1,5 kg, di una pistola a salve priva del tappo rosso, due bilancini di precisione e di 465 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Velletri.