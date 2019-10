Panetti di hashish e un'arma lanciarazzi: nei guai giovane coppia

Droga e una pistola lanciarazzi in casa. Nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 26enne italiano e la sua compagna convivente 18enne, per detenzione di sostanze stupefacenti e di arma da fuoco.

I militari hanno eseguito un'accurata perquisizione nell’abitazione in uso alla coppia, rinvenendo circa 150 grammi di hashish suddivisa in 2 panetti e 0,5 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Al termine del controllo, nella stanza da letto, i militari hanno rinvenuto anche una pistola lanciarazzi, occultata in un’intercapedine del muro, celata da un armadio. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.