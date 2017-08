Trigoria: nascondono droga tra le sterpaglie e la vendono in strada, 5 arresti

Ancora droga nascosta nelle sterpaglie a Trigoria. Un giro d'affari redditizio per i pusher di Roma Sud. Dopo una breve indagine i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia e quelli della Stazione di Torvaianica hanno arrestato cinque uomini, tre albanesi di 20, 22 e 35 anni e due italiani di 41 e 43 anni, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di circa 5 chili di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti i militari hanno notato i tre albanesi, di Campo Ascolano di Pomezia, mentre si addentravano con fare sospetto all'interno del bosco di via di Trigoria, ritornando dopo circa 10 minuti con una grossa busta in mano che consegnavano agli occupanti di un'auto in sosta.

I Carabinieri insospettiti hanno deciso di controllare la berlina trovando gli occupanti, un 41enne italiano residente a Nettuno ed un 43enne italiano residente a Civitella Paganico (GR), in possesso di 5.300 euro circa. Sui sedili posteriori è stata ritrovata la busta che, poco prima, gli avevano consegnato i tre albanesi ed al suo interno sono stati rinvenuti circa 5 chili di hashish.

I tre albanesi sono stati bloccati dai militari, a casa del 35enne domiciliato a Campo Ascolano, nascosti all'interno di una cassetta di derivazione dell’energia elettrica sono stati trovati circa 6000 euro divisi in banconote di vari tagli ritenuti di provenienza illecita.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, i cinque uomini sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa di processo con rito direttissimo.