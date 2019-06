Denuncia scomparsa del figlio, carabinieri lo trovano con mezzo chilo di hashish

Ha denunciato la scomparsa del figlio ritrovato poi dai carabinieri, ma in possesso di oltre mezzo chilo di hashish. E’ accaduto fra Frascati e Monte Porzio Catone, nel territorio dei Castelli Romani, con i militari della Stazione di Frascati che hanno poi arrestato la donna, una 40enne, ed il figlio 20enne, con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

La donna, preoccupata perché non aveva notizie del figlio, da più di 24 ore, decide di andare dai Carabinieri di Frascati a denunciarne l’allontanamento. I militari hanno subito attivato il piano provinciale per le persone scomparse e, in poco tempo, riescono a rintracciare il 20enne a casa di un’amica a Frascati.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno trovato il ragazzo in buone condizioni fisiche ma, insospettiti per il comportamento ambiguo assunto dal 20enne, hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. I Carabinieri lo hanno trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, motivo per il quale hanno esteso gli accertamenti anche al suo domicilio, nel Comune di Monte Porzio Catone dove vive con la madre.

All’interno dell’appartamento, i Carabinieri hanno rinvenuto 6 panetti di 'fumo': 4 nascosti nella camera da letto del giovane, con tutto il materiale utile al confezionamento, e altri 2 panetti all’interno di un cappotto nella camera da letto della madre, per un peso complessivo di circa 700 grammi.

Così madre e figlio sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.