Nel negozio di canapa legale trovati hashish e marijuana: denunciato commerciante

Nascondeva droga all'interno del proprio negozio per la vendita di canapa legale. Succede ad Ostia dove i Carabinieri hanno denunciato a piede libero, un commerciante, per "possesso al fine dello spaccio di stupefacenti" che nascondeva nel negozio.

Si tratta di circa 70 grammi di marijuana e oltre 25 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata per essere sottoposta alle verifiche qualitative.

In un altro controllo sono state contestate, al titolare di una pescheria di Castel Porziano, violazioni amministrative di cui al "mancato autocontrollo di scadenze" di "rintracciabilità", dei prodotti alimentari. Nell’esercizio è stata altresì rilevata l’installazione di un impianto di videosorveglianza, senza avere le prescritte autorizzazioni.

In un minimarket di Ostia nel corso di un controllo dei Carabinieri, è stato trovato un lavoratore extracomunitario non in regola e privo del permesso di soggiorno. Al titolare dell'esercizio sono state elevate le relative sanzioni amministrative.