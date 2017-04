Evade dai domiciliari, in casa nascondeva 45mila euro di droga

Nascondeva in casa droga che, una volta venduta, avrebbe fruttato 45mila euro. A scoprire l'illecito tesoro sono stati ieri sera i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro che hanno arrestato un 53enne di Artena perché sorpreso, fuori dalla sua abitazione, dove doveva trovarsi ai domiciliari e perché trovato in possesso di diversi panetti di hashish.

I militari, hanno visto l'uomo nel centro abitato di Artena, senza alcuna giustificazione. A quel punto, fermato, sono scattati i controlli e due immediate perquisizioni. La prima presso il suo domicilio e un'alta in una vecchia abitazione dove sono stati ritrovati 4,550 chili di hashish, suddiviso in panetti.

Lo stupefacente immesso sul mercato avrebbe fruttato più di 45mila euro. Per l'arrestato, che dovrà rispondere di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Velletri, ove rimarrà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.