Mezzo chilo di hashish in casa: arrestata una giovane coppia

Nel corso dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, i carabinieri di Bracciano hanno arrestato una giovane coppia di giovani italiani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, al termine di un controllo nell’abitazione in cui i ragazzi convivevano, i Carabinieri hanno rinvenuto 540 grammi di hashish, suddivisa in 6 panetti, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente.

I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.