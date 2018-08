Tor Bella Monaca: hashish marchiato 'Gomorra' tra i palazzi dello spaccio

La droga marchiata 'Gomorra' venduta a Tor Bella Monaca. A spacciarla due romani di 26 e 24 anni nella piazza di via Arnaldo Brandizzi. I due, però, sono stati arrestati dalla polizia perché sorpresi con indosso alcuni grammi di cocaina e con 2,5 chili di hashish divisa in 25 panetti, trovati a casa di uno dei due arrestati.

Su 20 panetti d'hashish, la scritta 'Gomorra', marchio che, oltre a contrassegnare la linea di approvvigionamento dello stupefacente, appare quale omaggio a modelli di consorterie criminali probabilmente in voga tra i novelli spacciatori romani.

In manette un pusher di cocaina a San Basilio



Agli arresti di Tor Bella Monaca, si aggiunge quello di un 25enne residente a San Basilio, sorpreso lo scorso 2 agosto mentre cedeva cocaina ad un romano, professione guardia giurata. A carico dello stesso sono stati sequestrati 73 grammi di cocaina, mentre alla guardia giurata, oltre ad essere sanzionata in via amministrativa per il possesso di stupefacenti destinato all'uso personale, è stata ritirata la pistola di servizio, atto dovuto in ogni caso in cui il titolare di porto d'armi appaia non più in grado di servirsene.

Coltivazione di marijuana a Primavalle

E ancora, nella serata del 5 agosto, in un'abitazione a Primavalle, un altro romano di 25 anni, trovato in possesso di diverse piante di marijuana in casa, è stato denunciato per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio. Ai Falchi che lo hanno fermato, il ragazzo ha riferito che la coltivazione indoor gli consentiva di non rivolgersi a nessuno per soddisfare le proprie esigenze di abituale consumatore.

A tale attività si aggiunge quella condotta quotidianamente dai Commissariati che, in collaborazione con agli uffici investigativi, fronteggiano gli scenari criminali romani ad ogni livello, soprattutto nelle zone della città considerate ad alta densità criminale.