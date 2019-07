Trastevere, panetti di hashish e due chili e mezzo di marijuana: la casa di un 19enne

Nascondeva in casa quasi quattro chili di droga che, secondo la Squadra Mobile di Roma, erano destinati "ad alimentare lo spaccio al dettaglio delle zone della movida capitolina".

Lo scorso 30 luglio gli agenti della Sesta Sezione Contrasto al crimine diffuso hanno svolto mirati servizi di contrasto ai reati interessanti le aree maggiormente frequentate da turisti e giovani, con lo scopo di arginare, in particolar modo, lo spaccio di stupefacenti lungo i circuiti della movida.

I Falchi hanno così tratto in arresto un giovane romane diciannovenne, incensurato, perché trovato in possesso di ben 2,4 chili di marijuana ripartite in grosse buste in cellophane e 1500 grammi di hashish, ripartiti in panetti. A casa, rinvenuta anche una macchina per il confezionamento sottovuoto, spesso utilizzata per la conservazione anche dello stupefacente, oltre a denaro contante.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il giovane sarà condotto dinanzi all'Autorità Giudiziaria per rispondere – con giudizio direttissimo- del reato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.