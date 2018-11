Fermato per un controllo: nascondeva un chilo di hashish e 2 coltelli

Nascondeva hashish in auto e in casa. I Carabinieri di Formello hanno, per questo motivo, tratto in arresto un 43enne italiano. I militari stavano eseguendo un normale controllo alla circolazione stradale quando, dopo aver fermato l'auto dell'uomo, mentre svolgevano i controlli di routine, hanno notato un certo nervosismo della persona fermata.

Decisi quindi ad ispezionare il veicolo, i militari hano rinvenuto un coltello all'interno del portaoggetti lato guida, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il porto.

A seguito di ciò i Carabinieri hanno optato per una perquisizione presso l’abitazione dello stesso rinvenendo, in un cartone posto sotto il suo letto, oltre un chilo di hashish ed un altro coltello utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente.

Il 43enne è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente, posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli.