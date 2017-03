Sette panetti di hashish nella busta della spesa, in casa cocaina e marijuana

Sette panetti di hashish dentro una busta di plastica per la spesa. Questo è il quantitativo che gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione hanno trovato sotto il sedile lato passeggero dell’automobilista fermato ad un posto di controllo in via di Castel di Leva.

ATTEGGIAMENTO SOSPETTO - L’uomo si è mostrato subito nervoso, stato d’animo che ha insospettito i poliziotti. Nell’ispezionare l’interno della macchina, gli operatori di polizia hanno visto una busta della spesa sporgere da sotto il sedile lato passeggero e proprio in quel momento gli agenti hanno capito l’irrequietezza del conducente: nel sacchetto c’erano 7 chili di 'fumo' e dentro il portacenere un involucro contenente alcune dosi di cocaina.

COCAINA E MARIJUANA - Perquisita l’abitazione, gli uomini in divisa hanno trovato altre "palline di polvere bianca", circa 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Catanese di 53 ani ma domiciliato a Roma, al termine degli accertamenti effettuati negli Uffici di Polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.