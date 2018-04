Cassaforte stupefacente: trovati panetti di hashish, pusher incastrato dai tatuaggi

Una cassaforte da sballo. Sono stati gli agenti del Commissariato Prenestino, diretto da Antonio Soluri, ad individuare il pusher nella zona di Fidene trovandolo in possesso di circa 700 grammi di hashish, al termine di una indagine protrattasi per alcuni giorni. Nel corso dei servizi antidroga effettuati, infatti, sono venuti a conoscenza che molti dei tossicodipendenti della zona erano soliti acquistare la droga da un romano 40enne riconoscibile per dei particolari tatuaggi sulle braccia.

Hashish in cassaforte a Fidene

Proprio quest’ultimo particolare ha portato alla sua individuazione. Effettuando dei servizi di osservazione nella zona segnalata, in particolare in un parcheggio dove avvenivano le compravendite di droga, i poliziotti lo hanno notato a bordo di un’auto ed hanno deciso di procedere al controllo.

Pusher in manette a Fidene

Indosso l’uomo, identificato per un romano di 40 anni, è stato trovato un frammento di hashish di circa 13 grammi. Inoltre, nel corso della successiva perquisizione domiciliare, nascosti in una cassaforte, sono stati rinvenuti 7 panetti della stessa sostanza. Il pusher, al termine, è stato arrestato per rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.