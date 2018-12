Tufello: scende da un furgone con una busta sospetta, all'interno tre chili di hashish

3 chili di hashish e 3 di marijuana: questo il quantitativo di droga sequestrata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene in due distinti arresti: il primo fermo è avvenuto al Tufello ed a finire in manette è finito un romano di 32 anni. Il ragazzo è stato visto scendere da un furgone con una busta in mano ed è stato sottoposto a controllo; nella busta c’erano 6 panetti di hashish dal peso di mezzo chilo cadauno.

Più “casuale” il secondo arresto, gli stessi agenti, impegnati in un altro servizio a Fiumicino, hanno notato un 22enne romano, fermo con la propria auto in un parcheggio che, alla vista dei distintivi, si è palesemente innervosito. Gli investigatori, nel bagagliaio, hanno trovato 3 chili di marijuana.