Auto stupefacente sotto le Torri di Vigne Nuove: sequestrati 5 chili di hashish

Un'auto stupefacente in sosta a due passi dalla sede della Asl, a Vigne Nuove. E' quanto hanno trovato gli agenti di polizia del commissariatro Fidene Serpentara al termine di una operazione antidroga seguita ad un normale controllo stradale. A finire due romani di 20 e 67 anni. Nella vettura erano infatti nascosti 5 chili di hashish.

Persone sospette in via Dina Galli

Da un comportamento sospetto di due uomini fermi nei pressi della fermata dell’autobus di via Dina Galli, a sotto le cosiddette 'Torri' di Vigne Nuove è scaturita la verifica dei poliziotti. Nell’auto di uno di loro, un romano di 67 anni, parcheggiata a breve distanza, gli investigatori hanno trovato, nascosti dentro una scatola di scarpe nel portabagagli 5 chili di hashish.

Droga in cantina

Perquisizione estesa nell’immediato presso la cantina di un romano di 20 anni, dove sono stati rinvenuti ulteriori 20 ovuli di droga, oltre 3mila euro in contanti, un bilancino di precisione, un coltello e un foglio di carta con nomi e somme dei “clienti”.

Due arresti

I due, portati in commissariato per la redazione degli atti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio; sequestrata l’autovettura del 67enne in quanto utilizzata per il trasporto della droga.