Roma by Night Run, si corre di sera tra Parioli e Flaminio: strade chiuse e bus deviati

Domani 7 settembre, dalle 22 la gara podistica "Roma by Night Run - Half Marathon" con partenza e arrivo sul lungotevere Flaminio e passaggio nei quartieri Prati e Parioli. Dalle 21 e fino al termine della manifestazione, la linea 982 effettuerà servizio come circolare con capolinea unico presso la stazione Quattro Venti. Deviazioni per le linee 30, 32, 53, 69, 89, 201, 280, 301, 495, 628, 910, n7 e n25.

Dalle ore 21.00 del 07 settembre 2018 fino alle ore 02.00 del 08 settembre 2018, per consentire le operazioni di allestimento e disallestimento del percorso di gara e lo svolgimento della stessa, si istituisce il divieto di transito nelle seguenti strade:

Piazza Gentile da Fabriano limitatamente alla carreggiata posta tra i due tratti di Lungotevere Flaminio, Lungotevere Flaminio limitatamente alle corsie direzione e verso da Ponte Duca D’Aosta a Ponte Risorgimento, Ponte Risorgimento limitatamente alla semicarreggiata di destra del vigente senso unico di marcia, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon Di Revel limitatamente alle corsie direzione e verso da Ponte Milvio a fronte Via Martino Longhi e a metà semicarreggiata da fronte Via Martino Longhi a Ponte Duca D’Aosta, Ponte Duca D’Aosta limitatamente alla metà destra della semicarreggiata da Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel a Lungotevere Maresciallo Diaz, Piazza Cardinal Consalvi con esclusione del tratto direzione e verso da Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel a Via Flaminia e del tratto direzione e verso da Via degli Olimpionici a Lungotevere Salvo D’Acquisto, Lungotevere Salvo D’Acquisto limitatamente alle corsie con direzione e verso da Lungotevere dell’Acqua Acetosa a Ponte Milvio, Lungotevere dell’Acqua Acetosa per l’intera sede stradale da Via Antonio S. Elia a Via Venezuela e per le sole corsie lato fiume nel tratto direzione e verso da Via Venezuela a Lungotevere Salvo D’Acquisto, Via Enrico Elia, Via della Fonte dell’Acqua Acetosa, Via dei Campi Sportivi limitatamente al tratto compreso tra Via Enrico Elia e Largo Piero Gabrielli, Via dell’Agonistica limitatamente al senso di marcia da Via dei Campi Sportivi a Viale della Moschea, Viale della Moschea limitatamente al senso di marcia da Via dell’Agonistica a Viale Parioli, Viale Parioli limitatamente a metà semicarreggiata destra da Viale della Moschea a Piazzale del Parco della Rimembranza, Piazzale del Parco della Rimembranza limitatamente al tratto direzione e verso da Viale Parioli a Viale Maresciallo Pilsudski, Viale Maresciallo Pilsudski limitatamente a metà semicarreggiata destra da Piazzale del Parco della Rimembranza a Via Giulio Gaudini, Via Giulio Gaudini limitatamente alle corsie da Viale Maresciallo Pilsudski a Via Argentina, Via Argentina limitatamente al tratto direzione e verso da Via Giulio Gaudini a Via Venezuela, Via Venezuela limitatamente al senso di marcia da Largo Indira Ghandi a Lungotevere dell’Acqua Acetosa, Via India, Viale XVII Olimpiade limitatamente alla carreggiata da Via India a Viale Tiziano, Via Austria, Viale Tiziano limitatamente alla carreggiata posta alla destra della sede tranviaria da Viale XVII Olimpiade a Piazza Cardinal

Consalvi.

Nella fascia oraria compresa tra le 08.00 del 07/09/2018 fino alle ore 03.00 del 08/09/2018 viene istituito il DIVIETO DI FERMATA in Piazza Gentile da Fabriano lato fiume e su tutte le aree adibite a sosta regolamentata adiacenti all’area centrale adibita a giardino, Lungotevere Flaminio sul lato destro (lato fiume) nel tratto compreso tra Piazza Gentile da Fabriano e Ponte Risorgimento, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel lato fiume, Via dei Campi Sportivi lato destro in direzione e verso da Piazzale dell’Acqua Acetosa a Via dell’Agonistica, Viale della Moschea lato destro da Via dell’Agonistica a Viale Parioli, Via Giulio Gaudini lato destro da Viale Maresciallo Pilsudski a Via Argentina, Via India, Viale XVII Olimpiade sul lato destro del tratto direzione e verso da Via India a Viale

Tiziano.