Da Guidonia a San Basilio per comprare cocaina da rivedendere al dettaglio

Un'auto a tutta velocità che sfreccia di notte per le strade di una delle più importanti piazze di spaccio dell'area nord est della città. Alla guida della Volkswagen Golf una donna. Questo quanto ha insospettito gli agenti delle Volanti della Questura di Roma che hanno poi fermato la automobilista trovandola in possesso di oltre 20 grammi di cocaina.

I fatti hanno preso corpo intorno alle 2:30 della notte fra il 4 ed il 5 dicembre quando l'equipaggio della 'pantera' si è visto sfrecciare sulla via Nomentana l'auto sospetta appena uscita da via del Casale di San Basilio. Gli agenti invertono la marcia e si lanciano all'inseguimento della vettura fermandola poi all'altezza dell'incrocio fra via Jacopone da Todi e via Ugo Ojetti, a Talenti.

Alla domanda su cosa ci facesse a quell'ora da sola lontana chilometri dalla sua abitazione, risultata essere in una frazione del Comune di Guidonia Montecelio, la donna non ha però saputo fornire spiegazioni agli agenti. Sempre più nervosa dopo essere caduta in contraddizione la 39enne ha quindi tentato di disfarsi di un involucro sospetto ma è stata notata dai poliziotti.

Nell'involucro c'erano infatti due bustine contenenti 22 grammi di polvere bianca, poi risultata essere cocaina, che la donna aveva acquistato nella vicina San Basilio per poi poterla rivendere al dettaglio al suo giro di clienti nel Comune della Città dell'Aria.

Sequestrati i 22 grammi di cocaina la 39enne è stata quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.