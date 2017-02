Cocaina nascosta nei palloncini, così un 30enne spacciava droga a Guidonia

Per nascondere cocaina usava palloncini colorati. Non è bastato questo marchingegno ad un 30enne di Guidonia arrestato dagli agenti del commissariato di Tivoli per "detenzione ai fini di spaccio di stupefacente".

IL BLITZ - Dopo numerosi servizi di osservazione e appostamenti a Villanova di Guidonia, i poliziotti sono riusci ad individuare l'abitazione dello spacciatore e sono quindi passati all'azione. Nel corso del controllo domiciliare sono stati sequestrati 60 grammi di cocaina, nonché sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

DROGA NEI PALLONCINI - Curioso e particolare il modus operandi del pusher. Conoscendo le esigenze dei suoi clienti, per una più celere cessione della droga e per eludere eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine, confezionava lo stupefacente nascondendolo, in base al suo peso, all'interno di palloncini di colore diverso.

Le dosi da un grammo erano di colore verde, quelle da mezzo grammo erano viola e quelle di minor peso erano gialle o arancioni. Al termine degli accertamenti per l’uomo si sono aperte le porte del carcere.