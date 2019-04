Aurelia: alla guida con un tasso alcolemico di oltre 2 volte superiore, patente ritirata

E' incappato in un posto di controllo disposto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro in via Aurelia e quando è stato sottoposto all'alcol-test, il risultato è stato più che positivo.

L'automobilista indisciplinato, un ragazzo tunisino di 19 anni residente a Roma, già conosciuto alle forze dell'ordine, stava guidando la sua utilitaria con un tasso alcolemico di oltre 2 volte superiore a quello consentito per legge, motivo per cui nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, il sequestro del veicolo, che è stato affidato alla madre, e il ritiro della patente di guida.