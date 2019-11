Guida l'auto della compagna ma senza patente e con una mazza da baseball nel bagagliaio

Alla guida dell'auto intestata alla propria convivente ma con patente ritirata ed in condizioni di recidiva. A fermarlo nel corso dei controlli del territorio i Carabineiri della Sezione Radiomobile di Monterotondo che lo hanno poi deferito all'Autorità Giudiziaria procedendo al sequestro della vettura.

L'uomo, un 30enne romeno, inoltre è stato denunciato anche per porto abusivo d’armi in quanto all’interno del veicolo venivano rinvenuti e sequestrati una mazza da baseball ed una falce con lama lunga 40 centimetri.

La denuncia è arrivata nell’ambito di un servizio straordinario di controllo, eseguito nei comuni di Monterotondo, Capena, Fiano Romano, Torrita Tiberina e Montorio Romano, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato 3 persone, denunciate in stato di libertà 6 e segnalato alla Prefettura di Roma, per uso personale di sostanze stupefacenti altre 6, hanno applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a un uomo ed elevato sanzioni amministrative a 2 attività commerciali.



Nel corso dei servizi i Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno arrestato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale un 28enne albanese. L’uomo sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo in Fiano Romano, nonostante avesse l’obbligo di dimora nel comune di Capena. L’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.



I Carabinieri di Monterotondo hanno arrestato un 55enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di sorveglianza di Roma. L’uomo, deve scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.



Due anni e 8 mesi è invece la pena che deve scontare un 27enne di Montorio Romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in Fara in sabina e Montorio Romano nel maggio di quest’anno. I Carabinieri della Stazione di Nerola lo hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rieti. Anche lui è stato tradotto presso propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.



I Carabinieri della stazione di Monterotondo hanno denunciato un 23enne del posto in quanto trovato in possesso di una dose di 0,4 grammi di marijuana. La perquisizione presso l’abitazione del giovane ha consentito, inoltre, di rinvenire ulteriori 46 grammi della medesima sostanza, tutto posto sotto sequestro.



Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Montelibretti perchè sorpreso con 3 involucri di hashish del peso complessivo di 3,5 grammi e materiale per il confezionamento.



I Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno denunciato un 27enne rumeno per porto abusivo d’armi perché trovato in possesso di un coltello a farfalla con una lama lunga 8 centimetri.

Invece un 22enne di origine brasiliane, è stato deferito in stato di libertà per disturbo alla quiete pubblica e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Nell’ambito del progetto di tutela delle vittime vulnerabili predisposto dalla Procura della Repubblica di Tivoli, i Carabinieri della Stazione di Nerola hanno applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai congiunti, nei confronti di un 42enne rumeno residente a Montorio Romano, il quale è accusato di maltrattamenti, avvenuti anche davanti alle figlie minori, nei confronti della moglie mediante reiterati atti di sopraffazione fisica e morale

I controlli dai Carabinieri hanno consentito di rinvenire in possesso di 6 persone, con età compresa tra i 18 e i 50 anni, diversi tipi di droghe: complessivamente 17,2 grammi di hashish, 1,4 grammi di marijuana e 0,5 grammi di cocaina. I soggetti sono stati segnalati alla competente Prefettura di Roma per il consumo per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo contesto operativo sono stati effettuati controlli in collaborazione con i Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro di Rieti, Roma e Terni, del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione di Roma e della Stazione Carabinieri Forestale di Monterotondo.



All’esito dei controlli, la stazione Carabinieri Forestale di Monterotondo ha elevato sanzioni amministrative per complessivi 8.334 euro nei confronti del minimarket di via Reatina di Mentana, per precarie condizioni igienico sanitarie dell’esercizio e per mancata etichettatura dei prodotti, con conseguente sequestro di 140 confezioni di vari generi alimentari.



I Nuclei Ispettorato del lavoro, invece, hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi 5.800 euro nei confronti di una casa di riposo di Fiano Romano. I militari hanno riscontrato la presenza di 2 lavoratori in nero (di cui 1 per periodo pregresso), con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero superiore al 20% della manodopera.