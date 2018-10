Tor Pignattara: fermato al volante di un'auto, aveva la patente revocata da 9 anni

Era alla guida di un'auto nonostante gli avessero revocato la patente di guida, il 4 novembre del 2009. In manette è finito un 48enne romano. L'uomo fermato per un controllo alla circolazione stradale in piazza Giusueppe Cardinali, ha esibito ai militari un tesserino con tanto di placca delle forze dell'ordine, peccato che fosse palesemente contraffatto.

A seguito dei successivi accertamenti è emerso anche che, gli era stata revocata la patente nel 2009. I documenti sono stati sequestrati mentre l'uomo è stato condotto presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo, dove dovrà rispondere dei reati di possesso di segni distintivi contraffatti e guida con patente sospesa.