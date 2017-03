Aranova in lutto: Ligabue e palloncini bianchi, commozione nel ricordo di Guenda

Grande partecipazione e commozione ieri ad Aranova al rito funebre per ricordare Guendalina Bernardini, morta insieme a Rafal Marcin Zarazinski in uno scontro fatale che li ha visti coinvolti sabato sera intorno alle 22, in via Settevene Palo, a Cerveteri.

Già da domenica mattina, nel quartiere del comune di Fiumicino, si respiravano nell'aria tristezza e dolore e la gente ha iniziato a stringersi intorno a lei. La grande partecipazione era immaginabile ma non al punto di congestionare l'intera località del territorio.

Un grande corteo partito da Cerveteri si è diretto verso il mare dove una folla oceanica ha salutato e reso omaggio a Guenda sulle note di Ligabue. Un ultimo saluto gli è stato tributato ad Aranova prima di giungere a Palidoro dove ha avuto luogo la sepoltura.

"Se n'è andata una persona speciale che regalava amore e gioia. Che i suoi sentimenti regnino in ognuno di noi e nella nostra Comunità. Che il suo esempio migliori e rafforzi l’unione tra le genti. - commenta Massimo Butani, segretario associazione Crescere Insieme - Non sei morta invano Guenda. Hai infiammato i nostri cuori, rapiti dalla tua sorridente gentilezza che farà parte per sempre nelle anime nostre".

"Grazie Guenda per ciò che ci hai lasciato. - si legge ancora nella nota - Stefania e Giada ringraziano sentitamente il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino per la sua presenza e vicinanza e per aver favorito un regolare svolgimento della funzione, cosi come gli organi competenti e tutti coloro che non hanno fatto mancare il loro affetto in questo momento di immenso dolore".