Guasto al tram, si stacca un pantografo: linee sospese per un'ora

Il pantografo di un tram di è staccato del mezzo causato lo stop delle linee 19 e 2 per un'ora. E' successo nel pomeriggio del 23 ottobre, in via Flaminia. Atac, per risolvere il disservizio, ha sospeso dalle 14:50 alle 16:08 la tratta. La Linea tram 19 è stata bloccata nella tratta Valle Giulia <> Risorgimento. La linea 2 ferma fino a nuovo ordine. Da determinare le esatte cause del guasto.

