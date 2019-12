Paura al Pronto Soccorso: aggredisce infermieri e prova a scagliarsi contro le guardie giurate

Paura al pronto soccorso dell'ospedale dove un paziente si è scagliato prima prima contro il personale sanitario per poi provare ad aggredire le guardie giurate in servizio al nosocomio. E' accaduto al Policlinico Tor Vergata.

A creare il panico un cittadino del Gambia di 24 anni. L'uomo, per futili motivi, ha cominciato a dare in escandescenza mentre veniva trasportato all'ospedale universitario di viale Oxford. Allertate le guardie giurate in servizio il giovane, alla loro vista, ha dato ulteriormente in escandescenza per poi essere bloccato dalle stesse.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata. Portato in caserma ed identificato, il 24enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.