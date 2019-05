Con un estintore colpisce un clochard in testa: guardia giurata arrestata per tentato omicidio

Infastidito dalla presenza di un senza fissa dimora nel sottoscala di un reparto dell'Umberto I ha afferrato un estintore e l'ha colpito mentre dormiva. Protagonista dell'aggressione una guardia giurata di 40 anni, arrestata dagli agenti commissariato Università di Roma, diretto da Fiorella Bosco.

L'aggressione è avvenuta lo scorso 2 aprile. Oltre un mese di indagine per ricostruire quanto accaduto ad un senza fissa dimora. Quest'ultimo, come spesso accadeva, era solito trovare ricovero e protezione nel sottoscala del reparto di Otorinolaringoiatria del nosocomio. Quella sera, poco prima di mezzanotte il vigilantes, forse infastidito dalla presenza dell'uomo, si è diretto nel sottoscala, ha afferrato un estintore e ha colpito il clochard mentre dormiva, provocandogli una frattura pluriframmentaria del cranio che ha causato il suo ricovero in prognosi riservata.

Dalla ricostruzione degli investigatori del citato commissariato - grazie anche all'aiuto delle telecamere - è emerso da subito il coinvolgimento del vigilantes che non era nuovo a tali azioni: infatti, come denunciato dalla vittima, tre mesi prima era stata colpita, sempre dallo stesso, con un manganello telescopico in ferro. Condotto in carcere dovrà rispondere di tentato omicidio. Le armi da lui regolarmente possedute sono state oggetto di sequestro cautelativo.