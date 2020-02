Scarica acque reflue non depurate nel canale, sequestrata lavanderia industriale

Nell’ambito di un intensa attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ambiente marino e costiero il Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Roma, congiuntamente al personale della Polizia Metropolitana di Roma ed ai tecnici dell’Arpa Lazio ha effettuato un controllo presso una “lavanderia industriale” nel Comune di Fiumicino.

Durante l’accertamento, i militari hanno sorpreso l’impianto industriale che sversava in un adiacente canale di bonifica liquido schiumoso di colore bianco.

Dalle operazioni compiute congiuntamente al personale dell’Arpa Lazio è stato verificato che l’impianto industriale immetteva abusivamente acquee reflue non sottoposte ad alcun tipo di trattamento depurativo, e quindi altamente inquinanti.

L’attività in parola ha portato al sequestro penale dell’impianto e l’amministratore unico della società è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’individuazione di ulteriori, eventuali illeciti in materia ambientale.