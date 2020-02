Gta Torre Angela: ruba un'auto, scippa una donna e investe pedone. Preso dopo lungo inseguimento

Ha scorrazzato rapinando due donne e scappando tra le vie del quartiere, investendo anche un anziano, avendo alle calcagna almeno cinque 'gazzelle' dei carabinieri. E' il mezzogiorno di fuoco a Torre Angela dove, via di Torrenova, sembrava un livello del famoso videogioco Grand Theft Auto, più noto come Gta.

Qui, però, siamo nella vita reale. Protagonista della vicenda, in negativo, un 39enne romano, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per precedenti reati. Tutto è iniziato poco dopo le 11 del 25 febbraio. L'uomo, secondo alcuni testimoni armato, ha minacciato una 25enne di zona rubandole poi la sua auto.

Non soddisfatto ha iniziato a girare nel quartiere prendendo di mira una seconda vittima, anche questa volta una donna, una 39enne romana. In questo caso il fuorilegge, sempre a bordo dell'auto appena rubata, ha avvicinato la preda che camminava in strada strappandole la borsa e facendola cadere a terra violentemente.

Nel frattempo, allarmati dai cittadini, sono arrivati nel quartiere i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Intercettato il rapinatore, i militari hanno dato vita ad un rocambolesco inseguimento durato circa 25 minuti durante il quale il 39enne ha investito un uomo di 72 anni che stava attraversando la strada.

L'anziano è stato poi soccorso e ricoverato presso il Policlinico Tor Vergata, non in pericolo di vita. Ormai circondato, il fuggitivo è stato ammanettato dai militari del Nucleo Radiomobile di Roma, nonostante abbia cercato in tutti i modi di evitare la cattura.

Dovrò rispondere alle accuse sono di duplice rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Il 39enne sarà portato in carcere a Regina Coeli come disposto dall'Autorità Giudiziaria. E' il game over imposto dalle forze dell'ordine.