La Dea bendata bacia un anziano: vinti 300mila con un Gratta e Vinci

La Dea bendata arriva a Colleferro e "bacia" un anziano residente nel Comune alle porte di Roma. E' di ben 300mila euro la somma che incasserà il fortunato colleferrino. La vincita ieri mattina, dopo l'acquisto di un "Miliardario" (il cosiddetto Gratta e Vinci) da 5 euro alla Tabaccheria Iamunno di via Consolare Latina. Lo scrive su FrosinoneToday Giancarlo Flavi.

Vinti 300mila a Colleferro

Nella mattina del 5 aprile l'anziano, frequentatore della tabaccheria posta in pieno centro urbano a Colleferro, dopo aver grattato una schedina de Il Miliardario si è avvicinato al marito della titolare Simone Castagnacci dicendo: "Dammi trecento Euro". Il commerciante ha guardato bene il talloncino ed il 44 grattato nella riga era anche in alto con la scritta 300,000 ma lui le aveva scambiate per 300 euro. Da quel momento è scoppiata la gioia irrefrenabile e, dopo un brindisi, l’uomo è andato in banca a depositare il ricco talloncino.

Dea Bendata tabaccheria a Colleferro

Questa vincita cosi importante arriva dopo quella di 10 anni fa con la quale, con un altro Gratta e Vinci si portarono a casa ben 500.000 ( cinquecentomila euro). La tabaccheria Iamunno si conferma ancora baciata dalla Dea Bendata. Appena si è sparsa la voce, moltissimi curiosi si sono affacciati per constatare l’avvenuta vincita. Stamane in paese non si parlava d'altro.