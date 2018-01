Compra 'gratta e vinci' con carte di credito rubate: le telecamere lo incastrano

Trenta 'gratta e vinci' comprati in un stazione di servizio e pagati con carte di credito rubate. E' finito nei guai un 47enne arrestato dagli agenti di Polizia e condannato ad un anno e 8 mesi di reclusione. Tutto è iniziato dalla denuncia di un uomo, proprietario di quelle carte di credito.

Gli investigatori del commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, acquisite la notizie, hanno così avviato le indagini procedendo a visionare le immagini delle telecamere. Nella immagini, si vede chiaramente un uomo che, in due diverse giornate, dopo aver parcheggiato l'auto, entra all'interno del negozio, effettua i suoi acquisti e poi si allontana indisturbato.

Decisi ad incastrare il malvivente, i poliziotti hanno deciso di appostarsi per alcuni giorni nei pressi dell'impianto in attesa in un eventuale ritorno dell'uomo. Ieri, il malvivente, con la stessa autovettura, si è presentato nuovamente presso l'esercizio ma, questa volta, a servirlo, ha trovato i poliziotti.

Anche in questa circostanza, dopo aver acquistato 30 'gratta e vinci' utilizzando una carta di credito risultata rubata, ha firmato lo scontrino fiscale ed ha tentato di allontanarsi.

Bloccato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato accompagnato in commissariato, dove, è stato arrestato per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito rubate. Dopo la convalida dell’arresto, il 47enne è stato condannato ad un anno e 8 mesi di reclusione. Sono in corso ulteriori indagini per accertare il coinvolgimento dello stesso in altri episodi criminosi.