Granfondo Campagnolo: chiusure sul Raccordo e in direzione dell'aeroporto di Ciampino

Limitazioni temporanee al traffico sul Grande Raccordo Anulare e sulla strada statale 7 “Via Appia” domenica 8 ottobre in occasione della una gara ciclistica denominata Granfondo Campagnolo. Lo comunica Anas. Ad essere interessati dalle limitazioni gli svincoli 23 e 24 dell'A90.

Rampe Raccordo chiuse 8 ottobre 2017

In particolare, dalle 7:45 alle 8:45 saranno chiuse le rampe dello svincolo 23 “Appia”, sia in carreggiata esterna che in interna, in direzione Roma e in direzione Ciampino Aeroporto; per raggiungere l’Aeroporto di Ciampino sarà possibile uscire allo svincolo 24 “Ardeatina” e immettersi in via di Fioranello seguendo le indicazioni.

Chiusura svincolo 24 via Ardeatina



Successivamente, dalle 10:15 alle 13:15 saranno chiuse le rampe dello svincolo 24 “Ardeatina”, sia in carreggiata esterna che interna. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli 25 “Laurentina” o 23 “Appia”.

Via Appia chiusa al transito



Inoltre, sulla strada statale 7 “Via Appia” sarà temporaneamente vietato il transito in direzione Albano, dalle 7:45 alle 9:15. Il traffico sarà regolato con indicazioni sul posto. Infine, dalle 9:50 alle 12:50 sulla strada statale 7 “Via Appia”, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via dei Laghi e l’ingresso dell’aeroporto, il transito in direzione Roma sarà consentito esclusivamente sulla corsia di sorpasso. Gli orari indicati potranno subire variazioni.

Circolazione stradale a Ciampino

Oltre che la Capitale, deviazioni saranno messe in atto anche a Ciampino, eccole nel dettaglio: gli atleti e i cicloamatori transiteranno una prima volta, nel tragitto di andata, a Ciampino intorno alle ore 07.40 circa lungo la Via Appia, provenienti da Roma e diretti a Castel Gandolfo. Dalle ore 08.45 in poi è previsto il flusso maggiore, nel percorso di ritorno, che transiterà in Vicolo della Mola, Via Doganale, in Via dei Laghi e Via Appia Nuova, direzione Roma, fino alle ore 14 circa.

Strade chiuse a Ciampino

Via Appia Nuova (SS7), direzione castelli, vedrà una riduzione della carreggiata da Roma Capannelle alla località Due Santi (Km 21,400) presumibilmente alle ore 07.40 fino alle ore 9.15 circa. Dalle ore 08.45 alle ore 14.00 verranno completamente chiuse al traffico: Vicolo della Mola (intero tratto); Via Doganale (intero tratto); Via dell’Acqua Acetosa (dalla scuola Sabin fino a Via Doganale). Via dell’Acqua Acetosa sarà quindi percorribile dalla scuola Sabin fino all’intersezione con Via Valle Copella; Via dei Laghi (intero tratto del Comune di Ciampino, quindi dal bivio Pantanella fino a Via Appia Nuova).

Aeroporto di Ciampino

Come comunica la polizia locale di Ciampino, è necessario evitare i percorsi che comprendono Via Appia Nuova, Via dei Laghi, Via dell’Acqua Acetosa o Via Doganale. Per chi dal centro di Ciampino è diretto a Roma è possibile uscire unicamente da Via Folgarella, da Via Kennedy o da Via di Morena. Per chi è diretto all’Aeroporto di Ciampino è possibile uscire da Via di Ciampino / Sorgente Appia e poi sarà possibile percorre Via Appia Nuova con uno specifico percorso protetto. Per chi dal centro di Ciampino è diretto ai castelli romani è preferibile uscire da Via Morena in direzione Via Anagnina, oppure da Via Folgarella e poi Via Appia Nuova direzione Albano.

Direzione Castelli Romani

Per chi viene da Roma, lungo la Via Appia Nuova, ed è diretto ai Castelli, è consigliabile prendere a sinistra Via delle Capannelle e salire ai Castelli dalla Via Tuscolana. Per chi proviene dai Castelli sulla Via Appia diretto a Roma, può invece girare a sinistra, alla località Due Santi, in Via dei Ceraseti e poi a destra su Via Nettunense e quindi su Via della Falcognana fino a Via Ardeatina, da percorrere in direzione Roma. Per chi è diretto al Lago Albano è possibile accedervi unicamente da Castel Gandolfo, ed uscire sempre dalla stessa via.

La via dei Laghi

Per quanto riguarda Via dei Laghi, nel tratto fuori dal Comune di Ciampino, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 è vietato transitare nel tratto dal bivio di Marino (Km 6,500) all’incrocio con i Pratoni del Vivaro (Km 16,000). In questa fascia oraria è necessario evitare Via dei Laghi e transitare lungo la Via Appia. Via Appia Nuova, dall’incrocio con Via dei Laghi all’ingresso dell’aeroporto di Ciampino, sarà impegnata dalle ore 09.40 alle ore 12.45 circa. Qui la strada è a doppia carreggiata con due corsie per ogni senso di marcia. I ciclisti proseguiranno sempre aulla destra e le auto, seppur rellentate proseguiranno incolonnate sulla corsia di sorpasso.

Linea ferroviaria

Variazioni sono previste anche sulle linee ferroviarie tra Ciampino, Marino, Albano e Velletri che subiranno variazioni. Informazioni in tempo relae sul sito www.fsnews.it.