Via Taranto: una granata nella canna fumaria, evacuato il piano di un palazzo

Una granata in una canna fumaria e un palazzo evacuato. Succede a Roma, in via Taranto all'altezza del civico 90, nel quartiere San Giovanni. L'allarme è scattato oggi, intorno alle 10, da alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori nello stabile.

Qui, nella canna fumaria dello stabile, è stata trovata la granata lunga e larga 10 centimetri. Immediato l'allarme. Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, tre volanti della Polizia di Stato ed il gruppo degli artificieri. Il palazzo, per precauzione, è stato fatto evacuare nel solo piano dove sono state autorizzate le operazioni di rimozione dell'ordigno, avvenuta intorno alle 11. Nessuno è rimasto ferito.