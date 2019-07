Si perdono in montagna e finiscono colpiti da un masso: coppia romana miracolata sul Gran Sasso

Feriti, in ipotermina e stato di choc e sotto una brutta grandinata. A vedersela brutta una coppia di giovani escursionisti romani. A salvarli alzandosi in volo tenendo sempre sotto controllo le condizioni meteo, l’elicottero del 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. L'incidente ed il recupero dell'uomo e della donna in difficoltà il 18 luglio sul Corno Piccolo del Gran Sasso, in provincia di Teramo.

I ragazzi stavano per ultimare la ferrata Ventricini, quando invece di scendere per il sentiero che avrebbe dovuto condurli a Sella dei Due Corni, hanno sbagliato strada, ritrovandosi improvvisamente in un canale molto ripido, fatto di salti di roccia, strapiombi e materiale poco saldo.

Poi l’incidente. Il ragazzo è stato colpito a una spalla da un grosso masso, la ragazza invece ha tentato invano di raggiungere la via Normale per Corno Piccolo che vedeva corrergli sopra le loro teste. Ma fortunatamente non sono riusciti ad andare oltre, lui per il dolore e lei per il panico, che ha reso ancora più complesse le operazioni di recupero.

La ragazza infatti, in evidente stato di choc e in ipotermia anche a causa di una brutta grandinata che li ha sorpresi in quota, benché in buone condizioni di salute non è stata in grado di partecipare in alcun modo alle operazioni di recupero.

L’elicottero ha quindi operato a ridosso della parete e in brevissimo tempo, una volta a bordo, ha trasportato i due giovani all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.