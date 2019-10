Gommista abusivo nei locali Ater, smaltisce rifiuti speciali con l'aiuto di una famiglia

Aveva messo in piedi una vera e propria attività nei locali Ater, nei cui confronti era moroso da qualche anno. Una indagini della Polizia Locale di Roma Capitale ha permesso di arrivare all'uomo, quarantacinquenne che esercitava senza titolo l'attività di gommista.

Un lavoro totalmente abusivo che gli è costata una sanzione di oltre 5mila euro. Gli agenti hanno inoltre proceduto al sequestro dell'officina e delle attrezzature utilizzate, provvedendo alla immediata restituzione dei locali all'ente proprietario.

All'uomo i caschi bianchi sono arrivati attraverso una indagine su un traffico e abbandono di rifiuti speciali in un'area trasformata in discarica abusiva in zona Tiburtina. Il 45enne smaltiva illegalmente ingenti quantitativi di pneumatici fuori uso con la complicità della famiglia rom, che si occupava del trasporto non autorizzato del materiale per poi disfarsene in modo illecito.