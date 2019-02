Casal Bruciato diventa Casal Bucato: un intero quartiere si sveglia con le gomme squarciate

Almeno trenta auto vandalizzate. Pneumatici distrutti, squarciati da uno o più vandali. Gomme distrutte utilizzando oggetti appuntiti, coltelli o punteruoli che siano. Amaro risveglio per i residenti di Casal Bruciato che hanno invaso meccanici e gommisti del quartiere per farsi riparare il danno.

"Dovevo andare a lavoro e invece mi sono trovata con la gomma a terra", dice Francesca dopo aver speso 100 euro per riparare il foro sulla sua ruota anteriore sinistra. "Ieri sono stato dal meccanico, ho ritirato l'auto e oggi sono tornato. Altri 140 euro spesi", dice invece Marco. La fila al gommista di via Cipriano Facchinetti è lunga.

Un super lavoro anche per il vicino meccanico di via Giuseppe Donati finito, per altro, anche lui vittima di chi ha distrutto le gomme dei residenti del quartiere. "Chi ha fatto questi danni sapeva quello che faceva. Spero che venga individuato il responsabile, che sia stata una bravata o meno. Io oggi ho buttato 80 euro", commenta Fabrizio.

Oltre via Facchinetti e via Donati, anche lungo via di Casal Bruciato si vedono auto ferma con almeno una ruota a terra. E questa volta non è per colpa di buche o voragini. "Oggi la Polizia ha ispezionato il quartiere, qualcuno ha fatto già denunciato. Probabilmente cercano indizi", dice Daniele. Nel frattempo Casal Bruciato è stato già ribattezzato Casal Bucato.

Quanto accaduto a Casal Bruciato conferma la mancanza di sicurezza nel Municipio IV secondo Gianni Ottaviano capogruppo di Fdi nel Municipio IV: "Diverse sono le questioni non affrontate dall'amministrazione capitolina e municipale che danno la percezione che il problema della sicurezza al tiburtino non sia una priorità nell'agenda dell'amministrazione 5 Stelle. Denunciamo ancor auna volta che si è interrotto l'iter, avviato anche con il Ministero degli Interni, per l'affidamento dei locali di via Tedeschi come sede del nuovo commissariato di zona, per intenderci quello di Sant'ippolito chiuso è trasferito a San Lorenzo".

"Di fatto, siamo ancora ai nastri di partenza con cavilli burocratici e lentezze amministrative che privano un territorio del suo presidio. Il ministro Salvini e la sindaca Raggi hanno prodotto zero per far sì che lo spostamento del commissariato avvenga in tempi stretti. A ciò si aggiunge il crescente fenomeno di furti e scippi nel quartiere Ponte Mammolo/ Casal de Pazzi. Infine, l'imbarazzante attenzione rivolta nei confronti dell'Arma dei Carabinieri costretti a girovagare perché privati della loro sede in zona Settecamini. 5 Stelle e Lega Nord battano un colpo", conclude Ottaviano.