"Portate un fiore per Giuseppe", una voce di solidarietà per la famiglia del 20enne morto in ospedale

Una manifestazione di solidarietà ma anche un’occasione per far sentire la propria voce e quella dei malati di fibrosi cistica. Non solo, un modo soprattutto per dare un “grande abbraccio” alla famiglia di Giuseppe Esposito, il giovane ragazzo di appena 20 morto all’ospedale Umberto I nella notte del 17 maggio.

La battaglia della sorella Michela

Da quel giorno la famiglia di Giuseppe ha iniziato una battaglia per avere giustizia, per sapere che cosa è successo “in quelle cinque ore di buio” che sono trascorse dalle 2 alle 7 del mattino: dall’ultimo messaggio di Giuseppe “Mi stanno uccidendo” alla sua morte. Simbolo e volto di questa battaglia è Michela, sorella di Giuseppe che ha denunciato l’ospedale e aspetta con ansia il verdetto della magistratura che prosegue le indagini dopo l’apertura delle inchieste giudiziarie. È tanta la solidarietà che la famiglia di Giuseppe sta ricevendo, soprattutto dopo aver avviato una raccolta fondi per sostenere le spese del medico legale. Quella di domenica in piazza è una ulteriore dimostrazione di affetto e vicinanza, un modo per accendere i riflettori su questioni di assoluta delicatezza.

"Portate un fiore per Giuseppe"

Gli organizzatori dell’evento dal titolo “Portate un fiore per Giuseppe” si sono dati appuntamento in piazza Cavour, nel quartiere Prati: “Ci faremo portavoce delle gravi problematiche che derivano dalla negligenza e dai protocolli assurdi imposti dalla sanità” hanno fatto sapere. Intanto decine di persone hanno lasciato fiori bianchi e girasoli, tanti i cartelloni con la scritta "Giustizia per Giuseppe". "Ringrazio tutte le persone che sono intervenute nella mattina di oggi - ha commentato Michela Esposito - tanta vicinanza e tanta solidarietà non ci fanno sentire soli in un momento così triste per la nostra famiglia e ci infono il coraggio necessario per andare avanti affinchè venga fatta luce sulla morte di mio fratello". Alla manifestazione anche il vice sindaco di Pozzuoli, città originaria del giovane Giuseppe e il consigliere regionale Francesco Borrelli.

