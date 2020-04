Prima litiga con i genitori, poi colpisce il nonno con lo stendino

Tensione in via della Giustiana dove, nella serata del 29 aprile, è andata in scena una lite in famiglia. Gli agenti della Polizia di stato del commissariato Flaminio, arrivati sul posto alle 21:30, dopo aver ricostruito i fatti hanno arrestato un romano di 35 anni, con vari precedenti di polizia, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L'uomo, durante una lite, prima ha minacciato i genitori poi è sceso al piano sottostante colpendo il proprio nonno con uno stendino. Non contento, è andato nel giardino condominiale e lì ha danneggiato un lampione ed il citofono.

Bloccato dai poliziotti è stato accompagnato negli uffici di polizia. Dovrà rispondere del reato di evasione, minacce aggravate e danneggiamento.