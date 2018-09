Giuseppe La Rosa scomparso da Torre Angela. L'appello: "Aiutatemi a trovare mio nonno"

Si chiama Giuseppe La Rosa l’anziano 89enne di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di sabato 8 settembre. L’uomo, in visita ai parenti nel quartiere Torre Angela, si sarebbe allontanato dalla casa di via Giuseppe Toraldo intorno alle ore 12.40. A dare notizia della scomparsa il figlio che ha sporto denuncia ai carabinieri. Sulle sue tracce i nipoti e tutti gli amici della famiglia.

Una vita tra il Quarticciolo e Torre Angela

“Mio nonno è nato in Calabria, poi ha vissuto al Quarticciolo e infine si è trasferito a Torre Angela – ha spiegato Dalila, sua nipote – fino allo scorso anno quando, dopo alcuni tentativi di ricoverarlo in una struttura dedicata alla sua patologia, lo abbiamo accompagnato in una casa di cura ad Altino, in provincia di Chieti, a poca distanza dalla casa di mio zio”. Giuseppe soffre di una forma di demenza senile, non riconosce i suoi nipoti da tempo e nemmeno più i suoi figli. Da Altino a Torre Angela, Giuseppe è arrivato insieme a suo figlio, a bordo di un camper: avrebbe dovuto trascorrere qui qualche giorno di vacanza prima di tornare in Abruzzo.

Cosa indossava al momento della scomparsa

Al momento della scomparsa Giuseppe indossava un paio di pantaloni del modello tuta di colore blu, un giubbino smanicato di colore grigio e un cappellino blu con la scritta BCC di colore verde. Non ha segni particolari, ha tatuato un delfino sul petto e una donna sul braccio. “A causa della demenza senile sfociata in Alzheimer non ricorda il suo nome, potrebbe ricordare quello della madre e della figlia: Maria Rosaria” ha concluso Dalila.

Chiunque abbia informazioni utili a ritrovare Giuseppe può contattare la famiglia al numero 3406681584.