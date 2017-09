Trovato morto fuori da una discoteca, è omicidio: 50enne deceduto dopo una lite

Si chiamava Giuseppe Galvagno l'uomo trovato agonizzante e poi morto questa notte fuori una discoteca dell'Eur. Cinquant'anni, nato a Catania ma residente nella Capitale da anni, la vittima aveva passato una serata al San Salvador assieme alla fidanzata, una donna italiana di 49 anni. All'1:30 la richiesta di soccorsi dal parcheggio del locale, in viale Oceano Atlantico 271, poi il tentativo disperato di rianimarlo. Per l'imprenditore del settore immobiliare non c'è stato nulla da fare, è morto subito dopo l'arrivo dei soccorritori.

Omicidio fuori la discoteca dell'Eur

Allertati dal 118 i carabinieri arrivati all'Eur si sono trovati davanti ad un giallo. I segni di colluttazione sul corpo dell'uomo e le testimonianze raccolte sul luogo della tragedia hanno però dato da subito una traccia agli investigatori, che procedono per "omicidio". Secondo quanto si apprende Giuseppe Galvagno aveva passato una serata alla discoteca San Salvador in compagnia della fidanzata. Nel locale avrebbe avuto una lite animata con altre persone, una volta uscito dalla discoteca la fidanzata è andata a prendere l'auto parcheggiata e quando è tornata ha trovato il 50enne di origini siciliane agonizzante in terra.

Morto nel parcheggio della discoteca dell'Eur

A chiamare i soccorsi è infatti stata proprio la compagna di Giuseppe Galvagno. Trovato in condizioni critiche il personale del 118 ha provato a rianimarlo per poi trasportarlo d'urgenza al vicino ospedale Sant'Eugenio, dove il 50enne è già arrivato privo di vita. Arrivati sul posto i carabinieri della Compagnia dell'Eur e quelli del Nucleo Investigativo di via in Selci hanno subito iniziato le investigazioni.

Ucciso dopo una lite in discoteca

Ancora aperta la discoteca al momento della tragedia, i carabinieri hanno ascoltato numerosi testimoni. Dai loro racconti è poi emerso come l'uomo avesse avuto una animata discussione con altre persone all'interno della discoteca San Salvador. Accompagnato fuori dagli addetti alla sicurezza del locale la fidanzata di Giuseppe Galvagno è quindi andata a prendere l'auto parcheggiata all'Eur. Al ritorno ha poi trovato il fidanzato in fin di vita riverso in terra.

Cause della morte

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche l'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'autopsia sul corpo di Giuseppe Galvagno, trasferito all'istituto di medicina legale della Sapienza. Resta infatti da comprendere se la morte del 50enne sia conseguente delle percosse subite, come evidenziato dai segni di collutazione sull'uomo, o sia stata determianta da altro. Ascoltati attentamante anche i 'buttafuori' del locale. Un giallo che sembra in via di risoluzione, con i carabinieri che mantengono ancora il massimo riserbo sull'accaduto e la Procura di Roma che procede per il momento per "omicidio". Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza dell'area.

La direzione della discoteca

In relazione alla morte di Giuseppe Galvagno sono poi arrivate le parole della direzione della discoteca San Salvador che in un post sulla propria pagina facebook scrive: "Con riferimento ai noti fatti di cronaca avvenuti nella notte tra sabato 2/9 è domenica 3/9, ed in risposta ai numerosi messaggi e richieste che ci stanno giungendo, confermiamo la normale operatività del locale secondo la consueta programmazione settimanale. Seppur profondamente amareggiati per quanto accaduto, comunichiamo che al momento non sono emersi coinvolgimenti né profili di responsabilità da parte del San Salvador e del suo Staff".