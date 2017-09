Ucciso fuori dalla discoteca: ''Giuseppe non era un violento. Basta fango su di lui''

"Giuseppe non era un violento. Basta fango contro l'unica vittima di questa barbara aggressione". Non ci stanno i parenti di Giuseppe Galvagno alle rappresentazioni uscite in queste ore. Mal sopportano la ricostruzione di quanto accaduto fatta in particolare dal proprietario della discoteca che di fronte ai microfoni ha parlato di Galvagno come "una bestia che menava tutti" e che "ha spaccato una discoteca a Milano".

Chi era Giuseppe Galvagno

Galvagno a dicembre avrebbe compiuto 50 anni. Nato a Catania, viveva da anni fra Milano, dove risiedono la mamma e la sorella, e Roma. Nel capoluogo lombardo faceva il barman ed aveva gestito alcuni locali notturni. In passato, conferma la famiglia, aveva avuto dei piccoli guai con la legge. Da tre anni viveva nel quartiere della Romanina con la nuova compagna, una 45enne divorziata con tre figli, infermiera al Policlinico Tor Vergata. Gestiva una casa vacanza sulla via Appia e nel tempo libero svolgeva l'attività di volontario per due onlus, La Casa di Massimo a Roma e l'Associazione Camminando con Stefano a Castel Madama.

"Se era violento perché è stato fatto entrare nel locale?"

Secondo l'avvocato della famiglia Galvagno, Gianluca Benedetti, "le affermazioni del signor Liberati appaiono disancorate dalla realtà e tratteggiano la figura della vittima in maniera falsa e funzionale a connotare il signor Galvagno come soggetto violento e molesto, solito minacciare e litigare con tutti. Infatti se fosse stato vero quanto dichiarato ovvero che Giuseppe "era venuto due o tre volte nel locale, ed altre volte ha cercato di minacciare me e litigare con i clienti, sempre per problemi di donne" non si comprende perché allo stesso sia stato ugualmente consentito di accedere alla discoteca".

"Fango sull'unica vittima dell'aggressione"

"Inoltre non corrisponde a verità", secondo l'avvocato Benedetti, "che Giuseppe Galvagno l'affermazione secondo cui Galvagno avesse spaccato una discoteca a Milano e definirlo come "una bestia che menava a tutti" non solo è totalmente infondato, ma getta fango sulla memoria dell'unica vittima di una barbara aggressione che non ha avuto fine nemmeno quando Giuseppe giaceva ormai inerme a terra, colpito a morte da ben cinque addetti alla sicurezza della discoteca San Salvador".

Chiesta la convalida del fermo

Proprio a carico dei cinque buttafuori la Procura ha chiesto la convalida di arresto. Per i pubblici ministeri Eleonora Fini e l'aggiunto Maria Monteleone si tratta di omicidio volontario. Forti le testimonianze che raccontano di un pestaggio feroce, con tanto di calcio al volto da parte di uno dei buttafuori. C'è poi la testimonianza della compagna di Galvagno che ha confermato come, quando ha lasciato l'uomo per andare a prendere la macchina, nessuno lo aveva ancora colpito. Al suo ritorno il ritrovamento del compagno con il volto tumefatto e insaguinato. Inutili i soccorsi. Importante elemento di indagine arriverà dall'autopsia.