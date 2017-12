Testaccio: Giulio Loreti scomparso da una settimana, l'appello del fratello

Si è allontanato dalla propria abitazione di Testaccio lo scorso 12 dicembre. Da allora di Giulio Loreti, 64 anni, romano, non si hanno più notizie. L'uomo, che vive da solo in un'abitazione di lungotevere Testaccio, lavora al Servizio Giardini del Comune di Roma. Lo scorso martedì i vicini di casa hanno notato la porta del suo appartamento stranamente aperta, entrati nella casa non hanno però trovato nessuno. Da qui l'allerta al fratello, Stefano Loreti, che ha lanciato un appello sui social per aiutarlo a ritrovare il fratello denunciandone la scomparsa ai carabinieri.

Giulio Loreti scomparso da Testaccio

Vestito con un giubbotto nero, solitamente con dei jeans, Giulio Loreti è alto 1,78, ha degli occhi verdi, capelli brizzolati e porta dei baffi. Col telefono staccato, la sua auto è rimasta parcheggiata sotto la sua abitazione a Testaccio. Come spiega il fratello, contattato da RomaToday, Giulio "soffre di depressione" e sarebbe stato avvistato lo scorso fine settimana in zona Marconi. Chiunque abbia notizie può contattare Stefano Loreti al seguente numero telefonico: 3477583301