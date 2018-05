Buche sull'asfalto e sampietrini pericolosi, il Giro d'Italia finisce prima per motivi di sicurezza

Clamoroso al Giro d'Italia. I sampietrini sconnessi e le buche sull'asfalto hanno scatenato la protesta dei corridori che, per evitare rischi, hanno chiesto di neutralizzare gli ultimi passaggi ai fini della classifica finale. Inizialmente la giuria si è rifiutata, accettando una neutralizzazione del solo ultimo passaggio. Ne è nata una protesta spontanea di tutto il gruppo, alle prese con molte forature. L'intera carovana avrebbe addirittura minacciato di fermare la gara. Particolarmente accesa l'interlocuzione degli uomini di classifica.

Alla fine la giuria si è "piegata" decidendo di fermare il cronometro per la classifica generale al terzo giro. Si corre quindi solo per il successo di tappa. Per gli uomini di classifica si tratta di una passerella.

Nei fatti il Giro d'Italia finisce 7 giri prima e Chris Froome è ufficialmente il vincitore. I tempi, quelli validi per la classifica finale, verranno presi al termine del terzo e quello sarà il cronometro definitivo del Giro d'Italia. I rimanenti sette saranno così neutralizzati. I traguardi volanti (alla fine del 4° e del 6°) varranno solo per la classifica della maglia ciclamino.

Nella sostanza si è trattato di una richiesta dei big che mentalmente e nella sostanza hanno chiuso la propria corsa rosa ieri. Oggi si pensava alla più classica delle passerelle, ma la difficoltà del percorso - per tre quarti su sampietrini - ha sorpreso i corridori di classifica che si sono ritrovati davanti ad una "tappa vera", con il pericolo forature e il concreto rischio di veder sfumare la fatica di 20 tappe per un percorso che non si aspettavano così complesso.

A gara in corso per il successo di tappa, il senatore Pd Bruno Astorre commenta: "Mentre la sindaca Raggi si dichiarava soddisfatta del lavoro svolto dall'amministrazione, i corridori protestavano per lo stato del manto stradale del tracciato sino a ottenere una riduzione dei giri. Non c'è che dire, l'ennesima pessima figura internazionale per la Capitale d'Italia della quale possiamo ringraziare la sindaca e tutto il suo staff pentastellato. Non oso pensare a come potrebbero ridurre il Paese".