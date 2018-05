Giro d'Italia a Roma 2018: strade e due stazioni della metro chiuse. Tutte le informazioni

Il Giro d'Italia a Roma e la macchina del Comune e della sicurezza è già all'opera da settimane. In questi giorni si susseguono tavoli e si stanno limando gli ultimi dettagli. L'appuntamento è previsto per domenica 27 maggio: la carovana rosa attraverserà il centro della Capitale lungo un percorso di 11 chilometri che verrà ripetuto dieci volte. Una tappa che attraverserà il cuore della Capitale, passando per via del Quirinale, Trinità dei Monti, via del Circo Massimo, il Colosseo e per via dei Fori Impieriali. [QUI IL VIDEO PERCORSO DELLA TAPPA]

Il centro sarà blindato e a "proteggerlo" ci sarà un ampia green zone che allargherà di fatto l'area in cui ci saranno disagi.

Giro d'Italia 2018: l'elenco delle strade che delimitano la green zone

La green zone entrerà in vigore alle 19 di sabato 26 maggio: all’interno dell’area non sarà consentito, per motivi di ordine pubblico, lo svolgimento di manifestazioni. La green zone correrà tutta intorno al circuito del Giro, ma con confini molto più ampi: da piazzale Flaminio al Muro Torto, da via Cavour a piazza dei Cinquecento, da piazza San Giovanni in Laterano a piazza di Porta San Paolo. Dal lungotevere Aventino a Ponte Sant’Angelo.

Queste, in dettaglio, le strade che delimiteranno l'area: Piazzale Flaminio - via del Muro Torto - piazzale Brasile - corso d'Italia - via Piemonte - via Antonio Salandra - via Venti Settembre - via Vittorio Emanuele Orlando - via Romita - piazza della Repubblica - via Luigi Einaudi - piazza dei Cinquecento - via Cavour - piazza Esquilino - via Liberiana – via Merulana - piazza San Giovanni in Laterano - via dell'Amba Aradam – largo dell'Amba Aradam - piazza di Porta Metronia - piazzale Metronio – viale Metronio - via delle Mura Latine - viale di Porta Ardeatina – piazzale Ardeatino - viale di Porta Ardeatina - piazza di Porta San Paolo – via Marmorata - piazza dell'Emporio - Ponte Sublicio - lungotevere Aventino - Ponte Palatino - Lungotevere degli Alberteschi - Lungotevere degli Anguillara - Ponte Garibaldi - Lungotevere dei Vallati - Lungotevere dei Tebaldi - Lungotevere dei Sangallo - Lungotevere dei Fiorentini - Piazza Pasquale Paoli - Lungotevere degli Altoviti - Piazza di Ponte S.Angelo - Lungotevere Tor di Nona - Piazza Ponte Umberto I - Lungotevere Marzio - Lungotevere in Augusta - Lungotevere Arnaldo da Brescia - Via Luisa di Savoia.



Chiuse le stazioni metro Colosseo e Flaminio

La Questura ha anche richiesto che dalle 12 di domenica vengano chiusi, lungo la rete della metropolitana, gli accessi alla stazione Colosseo e l'ingresso alla stazione Flaminio accanto a Porta del Popolo. Domenica, entro le 8, piazzale Pier Luigi Nervi dovrà essere pronto per accogliere i pullman dei corridori. Divieti di transito e chiusure, invece, in via San Pietro in Carcere e via Alessandrina.