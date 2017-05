Giovani e alcol tra educazione e prevenzione: l'iniziativa dei vigili con "Drink & Think"

Vigili urbani controllori ma anche educatori dei giovani che animano le notti romane. "Drink & Think" è il nome dell'iniziativa della Polizia Locale, organizzato dalla neo dirigente del gruppo Tintoretto, Dott.ssa Antonella Marsiglia, svoltasi venerdi sera in via Ostiense, nei pressi della fermata metro S.Paolo, un luogo frequentato soprattutto di sera da comitive di ragazzi.

Tre pattuglie dotate di etilometro a disposizione per chi volesse soffiare nello strumento hanno attratto l'attenzione dei presenti, giovani e meno giovani, molti con la bottiglia di birra al seguito, inizialmente diffidenti, hanno poi apprezzato divertiti la proposta di "misurare" i propri valori di alcool nel sangue.

Alla fine di ogni misurazione, la consegna di una "card" con la lista delle sanzioni - o delle pene - da applicare se colti alla guida in condizioni irregolari, con aggiunta di una una chiacchierata sugli effetti provocati alla salute dai vari "shottini", birre, cocktails, vino e superalcoolici.

I numeri sono risultati interessanti: 66 persone, 26 donne e 40 uomini, in maggioranza dai 18 ai 30 anni, si sono "misurati" soffiando nell'etilometro. Quarantasette sono risultate con valori di alcool superiori a zero, ma sotto il limite minimo di 0,5 mg/l: di questi, però, 5 neo-patentati, quindi inidonei e sanzionabili se colti alla guida, con 164 euro di sanzione e decurtazione di 5 punti dalla patente.

Due invece sono risultati con valore (di poco) superiore a 0,5 mg/l, sanzionabili per la prima fascia di illecito prevista dal Codice della Strada con 532 Euro, ritiro della patente e decurtazione di 10 punti. Fortuna per loro essere a piedi. Altre serate dello stesso tipo sono prossimamente in programma.