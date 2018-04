Napolitano ricoverato a Roma: ok l'intervento, resta al San Camillo

Giorgio Napolitano resta ricoverato a Roma e nella notte è stato operato al cuore al San Camillo. "L'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti. Ora il presidente sara' trasferito nel reparto di terapia intensiva. Vedremo il decorso, ovviamente i suoi 92 anni conteranno sul tempo di recupero ma la sua grande tempra lo aiutera'".

Lo ha detto stanotte il cardiochirurgo del San Camillo di Roma, Francesco Musumeci, che ha operato l'ex presidente Giorgio Napolitano all'aorta. "E' arrivato cosciente in sala operatoria - ha spiegato- e gli ho spiegato come si sarebbe svolto l'intervento, prima di addormentarlo. Era lucido, sveglio e ci ha incoraggiati. Ora aspetteremo domattina per svegliarlo e vedere come va".