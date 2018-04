Giocattoli pericolosi e prodotti senza marchio CE: denunciati due commercianti

Giocattoli pericolosi e prodotti venduti senza marchio CE. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma e con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel corso dei controlli sono state rilevate irregolarità connesse alla detenzione, per la rivendita, di diverse centinaia di prodotti, tra i quali giocattoli, cosmetici, articoli per l'igiene e la cura della persona ritenuti potenzialmente pericolosi. In particolare gli oggetti, tutti sottoposti a sequestro, erano privi del marchio di conformità CE o con lo stesso logo contraffatto. I responsabili di due negozi, entrambi cinesi, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria di Tivoli.