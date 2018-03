Blitz nella Chinatown di Tor Tre Teste: sequestrati giocattoli pericolosi per i bambini

Giocattoli di plastica dannosi per la salute dei bambini, ma anche capi di abbigliamento con presenza di valori di Cromo 40 volte superiori al limite consentito. E' quanto hanno scoperto stamattina gli agenti del GSSU della Polizia Locale in un centro logistico di via dell'Omo, la cosiddetta Chinatown di Tor Tre Teste. Il blitz da parte dei "caschi bianchi" diretti dal dottor Ugo Esposito, coadiuvati da funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopòli.

Controlli in via dell'Omo

Entrati per alcuni controlli, i vigili hanno trovato numerosi "colli" di merce contenenti un totale stimato di 25.000 articoli, che sono stati sottoposti a campionamento. L'operazione, durata tutta la mattinata, ha permesso di scoprire una serie di illeciti, sia di carattere penale che amministrativo, legati alla tutela del consumatore.

Scarpe contraffatte

La contraffazione, illecito di carattere penale, ha interessato circa un migliaio di scarpe, tra cui sneakers con marchio "Balenciaga", individuate anche grazie alla preparazione degli agenti: grazie infatti al protocollo "Indicam", la Polizia Locale ha da tempo personale in grado di riconoscere gli elementi che caratterizzano i prodotti originali, assenti sui falsi. Scoperte anche centinaia di cuffiette musicali di marca Apple, anch'esse poste sotto sequestro.

Giocattoli pericolosi per i bambini

Tra gli articoli pericolosi per la salute, invece, sono stati trovati numerosi giocattoli di plastica fluida "slimmer", caratterizzati da rilascio sulla pelle di sostanze tossiche e pericolose per bambini, oltre a gadget elettronici privi di marchio IMQ e CE a rischio di incendio o di esplosione.

Valori di Cromo 40

I funzionari degli uffici "Antifrode e Controlli" e di "Roma 1", dotati di rifrattometro, hanno analizzato campioni di merce, riscontrando su scarpe anti infortunistica e su capi di abbigliamento la presenza di valori di Cromo 40 volte superiori al limite consentito.

Multe per 18mila euro

A seguito di quanto riscontrato, i titolari della società che gestisce il centro logistico, di nazionalità cinese, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria. La merce sequestrata è pari a circa il 60 per cento deigli articoli ritrovati, ed il totale di altre sanzioni di carattere amministrativo elevate è per ora pari a 18.000 Euro, mentre altri accertamenti sono in corso.