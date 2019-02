Tragedia a Villa Gordiani: malore mentre faceva jogging, morto Vigili del Fuoco

Una tragedia. Inaspettata. Gianluca Giudici, 51enne Vigile del Fuoco, è morto nel pomeriggio del 6 febbraio a Roma mentre faceva jogging nel parco pubblico di Villa Gordiani. Il pompiere, intorno alle 19, ha avuto un malore e si è accasciato. Immediati i soccorsi ma quando il personale medico è giunto sul posto non ha potuto fare altro che appurare il decesso dell'uomo.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Prenestina che hanno appurato come si sia trattato di un malore. Secondo una prima analisi medica il 51enne avrebbe avuto un infarto. La salma è stata portata quindi all'istituto di medicina del Verano, a disposizione della famiglia.

A dare notizie della morte del Vigili del Fuoco, il fratello Massimo con un messaggio sui social. E proprio da Facebook sono tanti i messaggi che gli amici hanno mandato a Gianluca Giudici, che coltivava una grande passione per la musica. "Riposa in pace amico, persona di tutto rispetto", scrive Adriano.

"Se esiste un paradiso tu devi essere la a suonare la tua tastiera. Sei stata davvero una grande bella persona con il tuo sorriso, il tuo modo calmo e pacato di parlare di fare le cose, di interpretare la vita", è il ricordo di Luca. Poi ancora, Tamara: "Che la terra ti sia lieve Gianluca che ci guarderai da lassù con quell'infinita dolcezza del tuo cuore", "Come è possibile che le persone migliori debbano andarsene per prima? Gianluca in paradiso non smettere di suonare mai", scrive Angela. E i tanti "ciao collega" dei Vigili del Fuoco.