Gianicolense: un fulmine manda in tilt i semafori

La tempesta di fulmini che nella notte si è abbattuta sulla Capitale ha provocato anche dei disagi alla circolazione per il mancato funzionamento dei semafori. Un fulmine ha infatti colpito una centralina sulla Gianicolense. Come spiega la presidente del municipio XII Silvia Crescimanno, "ci sono diversi impianti semaforici fuori uso. Si segnala, in particolare, quello presente su Circonvallazione Gianicolense e Viale dei Colli Portuensi e l'incrocio circonvallazione - via Jenner".

Sul posto la ditta incaricata. La polizia locale raccomanda prudenza.